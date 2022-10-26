تداعيات سرقة القرن.. صدور مذكرات قبض بحق موظفين في الضرائب واصحاب الشركات

2022/10/26 | 18:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداداعلنت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الثلاثاء عن صدور مذكرات قبض ومنع سفر بحق 9 من موظفي هيئة الضرائب واصحاب الشركات.وقال عضو لجنة النزاهة عبد الرحيم الشمري في تغريدة له تابعتها (بغداد اليوم)، ان "مذكرات قبض ومنع سفر صدرت بحق 5 من موظفي هيئة الضرائب و4 من اصحاب الشركات".ادناه نص التغريدة:

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