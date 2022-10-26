السوداني يتقدم بطلب جديد للبرلمان بشأن جلسة منح الثقة (وثيقة)

2022/10/26 | 18:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

ارسل رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، طلبا اخرا الى مجلس النواب لغرض تحديد موعد جلسة تمرير كابينته الوزارية، وهي نسخة "معدلة" لنسخته الاولى التي احتوت مخالفات دستورية بحسب كتاب صادر من مكتب نائب رئيس البرلمان.

وتضمنت النسخة الثانية من كتاب طلب تحديد الجلسة، اسماء كابينته الوزارية وسيرهم الذاتية، بعد ان كان الكتاب الاول خاليا منها.

فيما تم التعديل على النسخة الثانية ايضا بطلب موعد تحديد الجلسة من قبل البرلمان، ولم يحدد السوداني بنفسه الموعد كما فعل في الكتاب الاول والذي طالب بان يكون يوم غد الخميس.

واظهر الكتاب انه مرسل بتاريخ 25 تشرين الاول، اي بنفس تاريخ الكتاب الاول الذي احتوى مخالفات دستورية، الامر الذي يطرح تساؤلات عن سبب قيام نائب رئيس البرلمان بنشر كتاب رفض موعد تحديد الجلسة وسرد مخالفات السوداني الدستورية، بدلا من اعتماد النسخة الثانية المعدلة.

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