البرلمان يحدد غداً جلسته للتصويت على الكابينة والمنهاج الوزاري

2022/10/26 | 18:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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حدد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الساعة الثانية بعد ظهر غد الخميس موعدا لجلسة التصويت على المنهاج الوزاري والكابينة الوزارية لرئيس الوزراء المكلف محمد السوداني

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