2022/10/26 | 18:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت الخطوط الجوية العراقية، اليوم الاربعاء، انها فاتحت وزارة المالية لتثبيت موظفيها من العقود على الملاك الدائم.

وقالت وزارة النقل في بيان “تود إدارة الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية أن تبين للموظفين العاملين في الشركة بصفة عقد أنها تعمل وفق السياقات القانونية لتثبيتهم على الملاك الدائم”.

واضافت “فبعد أن تمت موافقة وزير النقل ناصر حسين الشبلي ومدير عام الشركة كريم كاظم حسين ، تم مفاتحة وزارة المالية بكتاب السمي لإستحصال موافقتها والمباشرة بعد ذلك فورا باجراءات التثبيت”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخطوط الجوية تفاتح المالية لتثبيت موظفيها من العقود على الملاك الدائم) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخطوط الجوية تفاتح المالية لتثبيت موظفيها من العقود على الملاك الدائم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).