2022/10/26 | 18:25 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 26 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم...

ظهرت المقالة البرلمان يحدد جلسة الخميس المقبل للتصويت على الكابينة والمنهاج الوزاري أولاً على المسلة.

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