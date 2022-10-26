2022/10/26 | 18:25 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 26 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم...

ظهرت المقالة السوداني يقدم طلباً إلى البرلمان لتحديد موعد التصويت على الكابينة الوزارية أولاً على المسلة.

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