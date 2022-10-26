إيران.. عشرات القتلى والجرحى في هجوم مسلح على مرقد ديني في شيراز

2022/10/26 | 18:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

قتل 20 شخصا على الأقل، وأصيب العشرات، يوم الأربعاء، في هجوم إرهابي استهدف مرقد شاهجراغ في مقاطعة شيراز بمحافظة فارس، جنوب إيران.

وفي التفاصيل، قال مراسل RT إنه وفي حدود الساعة 17:45 يوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي، دخل 3 مسلحين باحة ضريح شاهجراغ في شيراز وأطلقوا النار على الزوار.وأضاف أنه قد تم إلقاء القبض على اثنين من المهاجمين وتتواصل الجهود لاعتقال المسلح الثالث.وصرح بأن الهجوم الإرهابي خلف 20 قتيلا على الأقل وقرابة 20 مصابا، مشيرا إلى أن من بين الضحايا امرأة وطفلان.

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