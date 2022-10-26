الحلبوسي يحدد ظهر الخميس موعداً لعقد جلسة منح الثقة لحكومة السوداني

2022/10/26 | 18:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

حدد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي يوم غد الخميس موعدا رسميا للتصويت على كابينة رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني.

واظهرت وثيقة اطلعت عليها (بغداد اليوم)، تحديد يوم غد الخميس موعدا لتمرير كابينة السوداني، فيما وجه الحلبوسي بتشكيل لجنة لتقدم تقريرها حول المنهاج الوزاري للسوداني.

وفي وقت سابق من اليوم، كشف مصدر نيابي مطلع، عن تراجع رئاسة مجلس النواب عن قرار رفض طلب رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني بشأن تحديد جلسة الغد لمنح الثقة بعد تصحيح نص الكتاب الصادر من المكلف.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم) ان "رئاسة مجلس النواب ستستمر في انجاز الاستعدادات لعقد جلسة الغد الخاصة لمنح الثقة لحكومة محمد شياع السوداني دون تأجيل".

واضاف ان" هذا القرار جاء عقب قيام السوداني باجراء تعديل على نص كتاب المخاطبة الاول الخاص بطلب تحديد يوم الخميس موعدا لمنح الثقة".

وكان رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، قد ارسل طلبا اخرا الى مجلس النواب لغرض تحديد موعد جلسة تمرير كابينته الوزارية، وهي نسخة "معدلة" لنسخته الاولى التي احتوت مخالفات دستورية بحسب كتاب صادر من مكتب نائب رئيس البرلمان.

وتضمنت النسخة الثانية من كتاب طلب تحديد الجلسة، اسماء كابينته الوزارية وسيرهم الذاتية، بعد ان كان الكتاب الاول خالٍ منها.

فيما تم التعديل على النسخة الثانية ايضا بطلب موعد تحديد الجلسة من قبل البرلمان، ولم يحدد السوداني بنفسه الموعد كما فعل في الكتاب الاول والذي طالب بان يكون يوم غد الخميس.

واظهر الكتاب انه مرسل بتاريخ 25 تشرين الاول، اي بنفس تاريخ الكتاب الاول الذي احتوى مخالفات دستورية، الامر الذي يطرح تساؤلات عن سبب قيام نائب رئيس البرلمان بنشر كتاب رفض موعد تحديد الجلسة وسرد مخالفات السوداني الدستورية، بدلا من اعتماد النسخة الثانية المعدلة.

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