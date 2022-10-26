توجه حكومي لشمول القطاع الخاص بالرقم الوظيفي

2022/10/26 | 18:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكدت وزارة التخطيط، اليوم الأربعاء، استكمال العمل بمشروع الرقم الوظيفي بنسبة 90 بالمئة، فيما أشارت الى التوجه لشمول العاملين في القطاع الخاص بالمشروع.

وقالت وكيل وزارة التخطيط ازهار حسين، ان "هناك توجهاً حكومياً للرقم الوظيفي، إذ تم تكليف لجنة تهدف الى عمل مسح لكل القطاعات الوظيفية في الدولة العراقية بمختلف وزاراتها ومحافظاتها والمؤسسات غير المرتبطة بوزارة".

وأشارت، الى أن "المشروع استكمل بنسبة 90 بالمئة ولم يتبقَ سوى مؤسسات بسيطة وبإمكان حسم الملف خلال الأشهر المقبلة"، مؤكدةً، أن "لكل موظف سيكون له رقم وظيفي".

وأوضحت حسين، أن "جميع المؤسسات عملت في الرقم الوظيفي باستثناء البارالمبية والأولمبية"، لافتة إلى أن "هيئة الحشد الشعبي كانت متعاونة في إعطاء قاعدة البيانات، ولم تقتصر البيانات في الرقم الوظيفي على الاسم الثلاثي ومكان العمل فقط وإنما تدخل مسميات أخرى وبالتالي الكشف في حالة وجود تزاوج وظيفي".

وأضافت حسين في حديث لوكالة الأنباء الرسمية، أن "الوزارة تقوم شهرياً بالعمل على تدقيق البيانات الواردة من المحافظات والمؤسسات الأخرى".

ولفتت، الى أن "المتعاقدين والرعاية الاجتماعية والعاملين في القطاع الخاص غير مشمولين بالرقم الوظيفي حتى الآن"، منوهة بأن "هناك توجهاً للتعاون مع التعليم العالي لاعطاء رقم وظيفي للعاملين في القطاع الخاص بوزارة التعليم العالي من جامعات أهلية كتجربة، وبالإمكان أعمامها في المرحلة المقبلة".

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