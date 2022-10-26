الحلبوسي يحدد غدا الخميس عقد جلسة منح الثقة لحكومة السوداني (وثيقة)

2022/10/26 | 18:50 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جلسة منح الثقة.

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