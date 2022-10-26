في ذكرى وفاة أميني الأربعين.. واشنطن تفرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين

2022/10/26 | 19:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الذكرى الأربعين على مقتل الشابة الإيرانية مهسا أميني على يد ما يعرف ب"شرطة الآداب" أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عن تضامن الولايات المتحدة مع عائلتها وعن الالتزام بدعم الشعب الإيراني وضمان محاسبة المسؤولين عن القمع الوحشي للاحتجاجات المستمرة في جميع أنحاء إيران.

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