البرلمان يحدّد يوم غدٍ موعداً لعقد جلسة منح الثقة لحكومة السوداني

2022/10/26 | 19:09 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدّد رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، يوم غد الخميس، موعداً لعقد جلسة منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، بعد تعديلات أجراها على كتابه الأول، وإعادة إرساله مجدداً.

وبحسب تهميش للحلبوسي، على كتاب السوداني الأخير، فإن “رئيس المجلس حدد غداً الخميس، موعداً لعقد الجلسة، كما وجه بتشكيل لجنة لدراسة المنهاج الوزاري للسوادني، وأخرى لدراسة السير الذاتية للكابينة الحكومية”.

ورفض البرلمان بوقت سابق من اليوم، الطلب الأول الذي تقدم به رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة، محمد شياع السوداني، لعقد جلسة منح الثقة لحكومته غداً الخميس، قبل أن يتدارك الأخير الموقف ويعدل على طلبه ويعيد إرساله ليحظى بقبول هيئة الرئاسة.

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