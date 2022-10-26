"السيادي السعودي" يؤسس 5 شركات للاستثمار الإقليمي بـ24 مليار دولار

2022/10/26 | 19:39 - المصدر: اندبندنت عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تأسيس صندوق الاستثمارات العامة لخمس شركات إقليمية في الأردن والبحرين والسودان والعراق وسلطنة عمان باستثمارات تبلغ 24 مليار دولار.

ويأتي تأسيس الشركات المعلنة اليوم الأربعاء، خلال اليوم الثاني من النسخة السادسة لمبادرة مستقبل الاستثمار، كخطوة ثانية بعد تأسيس الشركة "السعودية – المصرية" للاستثمار في شهر أغسطس (آب) الماضي.

وبحسب بيان وكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن الشركات الجديدة ستستثمر في قطاعات استراتيجية عدة، من ضمنها البنية التحتية والتطوير العقاري والتعدين والرعاية الصحية والخدمات المالية والأغذية والزراعة والتصنيع والاتصالات والتقنية وغيرها من القطاعات الاستراتيجية.

تعزيز الشراكات الاستثمارية

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وتستهدف الشركات الخمس الجديدة تنمية وتعزيز الشراكات الاستثمارية لصندوق الاستثمارات العامة وشركات محفظته، لاسيما وأن الشركات الجديدة تم تأسيسها تماشياً مع استراتيجية الصندوق في البحث عن الفرص الجديدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

4 شركات مصرية

وفي السياق ذاته أعلن في شهر أغسطس (آب) الماضي استحواذ الشركة "السعودية – المصرية" للاستثمار المملوكة بالكامل لصندوق السيادي السعودي، على حصص في أربع شركات مملوكة للحكومة المصرية مدرجة بالبورصة بقيمة 1.3 مليار دولار، وهي أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية ومصر لإنتاج الأسمدة والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية.

وقالت وزيرة التخطيط ورئيسة مجلس إدارة صندوق مصر السيادي هالة السعيد، في البيان الصادر حينها، "إن الصفقة تأتي في إطار خطة الدولة لتوسيع قاعدة الملكية وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، واستراتيجية صندوق مصر السيادي في جذب المستثمرين العرب والأجانب وإتاحة فرص استثمارية واعدة في القطاعات الاقتصادية المختلفة بما يحقق أعلى درجات الاستفادة للدولة المصرية ويعظم من استغلال الأصول المملوكة لها".

استثمارات متنوعة

ويدير صندوق الثروة السيادي السعودي أصولاً تزيد قيمتها على 600 مليار دولار، ويمتلك عدداً من المحافظ الاستثمارية التي تركز على الاستثمار في الفرص الواعدة محلياً وعالمياً، إذ يعمل في 13 قطاعاً، وأنشأ 47 شركة، واستحدث 400 ألف وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر، بحسب بيانات موقع الصندوق.

ويسعى الصندوق إلى أن يكون جهة استثمارية رائدة وذات تأثير على مستوى العالم، كما يسعى إلى أن يكون مساهماً مباشراً ومؤثراً في دفع عجلة التحول الاقتصادي للسعودية 2025.

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