السيرة الذاتية للمرشح البصري لوزارة الشباب والرياضة

2022/10/26 | 19:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغدادتنشر "بغداد اليوم"، الثلاثاء، السيرة الذاتية لمرشح وزارة الشباب والرياضة في حكومة السوداني صباح مهدي كريم.وتضمنت السيرة الذاتية التي تنفرد بها (بغداد اليوم)، تولي كريم عدداً من المناصب الرياضية في البصرة.ادناه نص السيرة الذاتية:

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