الإطار التنسيقي يجتمع مساءً لمناقشة الثلث المتبقي من الوزارات

2022/10/26 | 19:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغدادكشف القيادي في الاطار التنسيقي جمال حسن، اليوم الاربعاء، عن اجتماع مرتقب مساء اليوم لحسم ما تبقى من الوزارات.

وقال حسن في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان "قوى الاطار ستعقد مساء اليوم الاربعاء اجتماعا مهما لحسم ما تبقى من وزارات الاطار ضمن كابينة رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني".واضاف، انه "يمكن القول بأن 70% من وزارات الاطار قد حسمت وبانتظار حسم المتبقي"، لافتا الى ان "الساعات المقبلة ستشهد حراكا بين كل القوى من اجل حسم القوائم والاتفاق على اليات الجلسة المقبلة باعتبارها مفصيلة في ولادة الحكومة الجديدة".واشار الى انه "حتى الان فأن المؤشرات تشير الى انه ربما يكون تمرير الحكومة جزئيا ولكن قد تسفر الاجتماعات المكثفة عن متغيرات مهمة تدفع الى التوافق الكلي".

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