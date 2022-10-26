دولة القانون: السوداني سيعدّل على اسماء المرشحين

2022/10/26 | 19:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون عقيل الفتلاوي، اليوم الاربعاء، عن وجود بعض الخلافات داخل الاطار التنسيقي لحسم مرشحي الوزارات، مبينا ان رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني سيجري عمليات حذف واستبدال لغاية فجر الخميس.

وقال الفتلاوي في حوار متلفز تابعته (بغداد اليوم) ان "اسماء الوزراء قابلة للاستبدال والحذف واضافة وزارات اخرى غير متفق عليها سيما مع استمرار حوار تشكيل الحكومة".

واشار الى ان "دخول البرلمان خلال جلسة الغد سيكون بنحو 18 وزارة على اقل تقدير فيما يستمر السوداني حتى فجر الغد بالحوارات من اجل حسم ما تبقى من الوزارات مع الكتل السياسية".

وكان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي قد حدد، يوم غد الخميس، موعدا رسميا للتصويت على كابينة رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني.

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