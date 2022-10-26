انقلاب مفاجئ للنفط

2022/10/26 | 19:45 - المصدر: موقع دينار

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (دينار- طاقة)- لا تزال أسعار النفط تعيش تحت وطأة التقلبات العنيفة والمفاجئة بفعل البيانات المتضاربة بشأن تعافي الطلب ووفرة المعروض، تزامنا مع تأرجح الدولار الأمريكي الذي يمثل ارتفاعه رياحًا عكسية للأسعار.وفي التعاملات المبكرة، اليوم الأربعاء، انكسرت ارتفاعات النفط مرة أخرى بعد ارتفاعات مفاجأة خلال تعاملات أمس الثلاثاء، لتسقط الأسعار مرة أخرى عقب صدور بيانات […]

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