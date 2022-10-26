الكشف عن مقترح لتجزئة قانون النفط والغاز

2022/10/26 | 19:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

قال عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية البرلمانية باسم الغريباوي، الأربعاء، إن قانون النفط والغاز من القوانين المهمة والضرورية التي يجب أن تقر كون الثروة النفطية هي الأساس في موازنة الدولة.

ولفت الغريباوي، إلى "ضرورة وجود توافق سياسي لإمرار القانون حيث بدون التوافق من الصعب أن يمضي هذا القانون"، موضحاً أن "هناك مقترحات من أجل تجزئة هذا القانون إلى أبواب كل باب يكون بشكل مقترح قانون مستقل يتم تمريره والأبواب التي عليها خلاف سياسي حاد تؤجل".

وأضاف الغريباوي، أن "الموضوع لا يزال مجرد رأي لم يتم إنضاجه داخل اللجنة"، معبراً عن أمله بأن "تعي الكتل السياسية والأحزاب والجهات السياسية ما حصل في المرحلة السابقة وأن تفكر بجدية بشأن تجاوز المشكلات والمعرقلات التي حالت دون تمريره"، بحسب الصحيفة الرسمية.

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