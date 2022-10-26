الغزي يتحدث عن

2022/10/26 | 19:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، الأربعاء، أن ثلاث جهات حكومية تولت مسؤولية تطوير مداخل العاصمة بغداد.

وقال الغزي لوكالة الأنباء الرسمية، إن "مجلس الوزراء شكل لجنة في العام الماضي من اجل انجاز مشروع مداخل بغداد، وتم تقديم التقرير النهائي الى رئيس الوزراء، بغية الاهتمام بالمداخل كونها واجهة العاصمة".

وأشار الى أن "ادراج مشروع المداخل ضمن موازنة العام الماضي تسبب بمشكلة كبيرة، اذ تم ادراج المشروع لثلاث جهات حكومية، وهي امانة بغداد ومحافظة بغداد ووزارة الإسكان والاعمار مما احدث خللا تخطيطيا كبيرا".

وأضاف الغزي أن "وزارة الإسكان تعاقدت مع شركات رصينة وبدأ العمل باشراف الأمانة العامة لمجلس الوزراء، فضلا عن تعاقد محافظة بغداد قبل شهرين مع شركات وايضاً بدأت بالعمل، في حين أن امانة بغداد قدمت لرئيس الوزراء طلباً للتعاقد المباشر مع شركات رصينة وتمت الموافقة والان في طور توجيه الدعوات الى الشركات".

وتابع، "من المؤمل خلال الشهر ونصف الشهر المقبلين استكمال الإجراءات التعاقدية لامانة بغداد"، مستطرداً "كان من المفترض تسليم التخطيط لجهة حكومية واحدة تتولى مسألة انجاز مشروع المداخل بأكمله".

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