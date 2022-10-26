2022/10/26 | 19:57 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت وزارة التربية تعديل (جدول عدد الحصص الدراسية) المعتمد في مدارس العراق (التعليم العام) للمراحل الدراسية كافة للعام الدراسي 2022 – 2023، الخاص بالصفين الخامس الاعدادي (بفرعيه العلمي والادبي) والصف الرابع العلمي، بعد حذف مادة (علم الاقتصاد) من الخامس العلمي واستبدالها بمادة علم الأرض.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ((بالوثائق).. التربية تنشر تعديل جدول عدد الحصص الدراسية المعتمد في مدارس العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ((بالوثائق).. التربية تنشر تعديل جدول عدد الحصص الدراسية المعتمد في مدارس العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).