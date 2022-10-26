سرق 2.5 مليار دولار.. المتهم الأول بسرقة القرن في قبضة العدالة فبماذا يشكك العراقيون؟

2022/10/26 | 20:00 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيئة الضرائب العراقية عن أكبر عملية سرقة للأموال العامة.حيث تم اختلاس 3.7 ترليون دينار عراقي، "2.5 مليار دولار" من الأمانات الضريبية في مصرف الرافدين.لكن العراقيون يخشون من إفلات اللصوص الكبار.

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