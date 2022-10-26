للمرة الأولى منذ أشهر.. اليورو فوق مستوى التعادل مع الدولار

2022/10/26 | 20:01 - المصدر: موقع دينار

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ارتفع اليورو مرة أخرى فوق مستوى التعادل مع الدولار الأربعاء للمرة الأولى منذ شهر، بعد أن عززت بيانات اقتصادية ضعيفة في الولايات المتحدة التكهنات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سوف يبطئ وتيرة رفع أسعار الفائدة، مما أدى إلى تراجع الدولار.وارتفع اليورو إلى 1.0048 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 20 سبتمبر، وصعد في […]

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