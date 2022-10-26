التربية تنشر تعديل (جدول عدد الحصص الدراسية) في ثانويات كليات بغداد ومدارس المتميزين

2022/10/26 | 20:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نشرت وزارة التربية، اليوم الاربعاء، تعديل (جدول عدد الحصص الدراسية) المعتمد في ثانويات كلية بغداد ومدارس المتميزين للعام الدراسي 2022 – 2023 ، بعد حذف مادة علم الاقتصاد من الخامس العلمي وصعود علم الارض.

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