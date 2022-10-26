نائب عنها: حسم وزارتي النفط والشباب والرياضة للبصرة

2022/10/26 | 20:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكد النائب عن محافظة البصرة رفيق الصالحي، اليوم الاربعاء، حسم وزارتي النفط والشباب والرياضة للمحافظة.

وقال الصالحي في بيان صحفي انه “تم حسم وزارة النفط ووزارة الشباب والرياضة للبصرة من قبل نواب المحافظة”.

واضاف “نسعى الى الحصول على الوزارت المهمة التي تخص المحافظة كوزارة الموارد المائية ووزارات اخرى”.

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