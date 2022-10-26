رئيس الجمهورية لتحالف السيادة: مهمات كبيرة تنتظر الحكومة الجديدة ويجب دعمها

2022/10/26 | 20:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء، في قصر السلام ببغداد، وفد تحالف السيادة.

وفي مُستهل اللقاء، قدّم أعضاء الوفد، التهاني والتبريكات إلى الرئيس بمناسبة انتخابه رئيساً للجمهورية، و معربين عن أمنياتهم بالتوفيق والسداد في مهام عمله، فيما أعرب الرئيس عن شكره وتقديره على مشاعرهم الطيبة.

وجرى، في اللقاء، ، بحسب بيان صحفي “بحث الأوضاع العامة في البلد والمستجدات السياسية، حيث أكّد رشيد أن الظروف الراهنة أحوج ما تكون الى توحيد الجهود وتكاتف الجميع من أجل خدمة الوطن، وحل المسائل المرتبطة بمطالب المواطنين.

ولفت الرئيس، الى أهمية تشكيل الحكومة الجديدة وأن تنال الدعم والإسناد المطلوبين من أجل أن تمضي قدماً نحو القيام بمهمات كبيرة مُنتظرة، خصوصا المتعلّقة بتحسين مستوى المعيشة والارتقاء بالخدمات المُقدمة للمواطنين، الى جانب ترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز الاقتصاد في البلد.

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