شاهد بالفيديو.. عندما يموت النخيل واقفًا اعلم أنك في العراق | نريد وطن

2022/10/26 | 20:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 1X9n12scEQs

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