"حرب بوتين زادت الضغط على الأميركيين".. بايدن يتعهد بحلول

2022/10/26 | 20:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، إن حرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا زادت الضغوط الاقتصادية على الأميركيين.

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