2022/10/26 | 20:14 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل 15 ايراني في هجوم على ضريح بمدينة شيراز) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل 15 ايراني في هجوم على ضريح بمدينة شيراز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).