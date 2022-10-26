إعلام إيراني: 15 قتيلا و10 جرحى في

2022/10/26 | 20:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قُتل 15 شخصًا على الأقل وأصيب 10 آخرون في "هجوم إرهابي" على ضريح شاهشيراغ في مدينة شيراز جنوب إيران، بحسب أخبار وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

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