مستشار الرئيس الروسي: إيران على رأس المقاومة الإسلامية وروسيا على رأس المقاومة المسيحية

2022/10/26 | 20:31 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 26 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: صرح مستشار الرئيس الروسي، الأربعاء 10/26/2022، أن التحالف العسكري السياسي بين...

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