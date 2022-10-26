الأمم المتحدة تحذر: الميثان عند أعلى معدل في الغلاف الجوي

2022/10/26 | 20:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني حذرت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، من أن تركيزات غاز الميثان في الغلاف الجوي سجلت أعلى معدل لها على الإطلاق في عام 2021 في الوقت واصلت فيه الغازات الدفيئة الثلاثة تسجيل مستويات أعلى.[…]

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