2022/10/26 | 20:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس الجمهورية لتحالف عزم: المرحلة الحالية تتطلب توحيد الكلمة والمواقف المركز الخبري الوطني.

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