رئيس الجمهورية: أهمية أن يأخذ العراق دوره الحيوي في المنطقة

2022/10/26 | 20:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، على أهمية أن يأخذ العراق دوره الحيوي في المنطقة.

وبحث رئيس الجمهورية خلال استقباله وزير الخارجية فؤاد حسين مشاركة العراق في القمة العربية التي ستستضيفها الجزائر مطلع الشهر المقبل، وكذلك في مؤتمر قمة المناخ في شرم الشيخ بمصر والمزمع انطلاقها مطلع الشهر المقبل أيضا.



وأكد رشيد بحسب أهمية أن يأخذ العراق دوره المحوري المهم، بما يعزز المصالح المشتركة لشعوب المنطقة وبلدانها ويدعم التواصل والتعاون البناء والحوار.

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