هجوم في شيراز الإيرانية يخلف 13 قتيلاً و40 جريحاً

2022/10/26 | 20:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ارتفعت حصيلة ضحايا “الهجوم الإرهابي” الذي استهدف ضريحا في مدينة شيراز جنوبي إيران إلى 13 قتيلا و40 جريحا، وفق فرانس برس.

وكانت حصيلة أولية أوردها موقع ميزان أونلاين التابع للسلطة القضائية الإيرانية، تحدثت عن تسعة قتلى و10 جرحى بعدما هاجم ثلاثة مسلحين مرقد شاه جراغ في شيراز، مؤكدا توقيف اثنين من المهاجمين.

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