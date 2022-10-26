السوداني يرسل أسماء الوزراء والمنهاج الحكومي لتحديد موعد جلسة منح الثقة

2022/10/26 | 20:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وكان رئيسُ مجلس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، قد أجرى تعديلاً على كتابِ التشكيلة الحكومية وأعاد إرسالَه مجدداً إلى رئاسة البرلمان لغرض تحديد موعدِ جلسة منح الثقة لحكومته

وطالب السوداني بتحديد موعدِ جلسةٍ نيابية لعرض أسماء المرشحين لعضوية مجلس الوزراء والمنهاج الحكومي على أعضاءِ ‎البرلمان لغرض التصويت على منح الثقة

وكان مجلس النواب قد رفض طلباً سابقاً تقدم به رئيسُ الوزراء المكلف لعقدِ جلسِة منح الثقة لحكومته غداً الخميس بسببِ عدم استيفاء الطلب قانونَ اللغات الرسمية من بينها اللغةُ الكردية

وقال إن مَن يحدد موعدَ الجلسة هو هيئةُ رئاسة مجلس النواب بشكلٍ حصري وأن طلبَ تحديد الجلسة يجب أن يسبقه تقديمُ المنهاج الوزاري ليتولى المجلس إحالتَه الى لجنةٍ خاصة.

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