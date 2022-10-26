أسعار النفط تتجاوز 94 دولاراً

2022/10/26 | 20:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

سجلت أسعار النفط، قبل الإغلاق مساء اليوم الأربعاء، ارتفاعاً بنحو 3% متجاوزةً 94 دولاراً للبرميل.

وسجلت العقود الآجلة من خام برنت 94.28 دولاراً للبرميل مرتفعةً فوق 2.7% عن يوم أمس.

وبلغت العقود الآجلة من الخام الأميركي 88.31 دولاراً للبرميل في ارتفاع اقترب من 3% عن سعر أمس.

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