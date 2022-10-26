رئيس الجمهورية يستقبل وفد تحالف السيادة ويؤكد أهمية تشكيل الحكومة الجديدة

2022/10/26 | 21:07 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء، أهمية تشكيل الحكومة الجديدة وأن تنال الدعم والإسناد المطلوبين من أجل أن تمضي قدماً نحو القيام بمهمات كبيرة مُنتظرة.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، أن “رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل في قصر السلام ببغداد، وفد تحالف السيادة”.

وأضاف البيان، أنه “في مُستهل اللقاء، قدّم أعضاء الوفد، التهاني والتبريكات إلى فخامة الرئيس بمناسبة انتخابه رئيساً للجمهورية، ومعربين عن أمنياتهم بالتوفيق والسداد في مهام عمله، فيما أعرب الرئيس عن شكره وتقديره على مشاعرهم الطيبة”.

وأشار إلى أنه “جرى في اللقاء، بحث الأوضاع العامة في البلد والمستجدات السياسية، فيما أكّد الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد، أن الظروف الراهنة أحوج ما تكون الى توحيد الجهود وتكاتف الجميع من أجل خدمة الوطن، وحل المسائل المرتبطة بمطالب المواطنين”.

وأكد الرئيس “أهمية تشكيل الحكومة الجديدة وأن تنال الدعم والإسناد المطلوبين من أجل أن تمضي قدماً نحو القيام بمهمات كبيرة مُنتظرة، خصوصا المتعلّقة بتحسين مستوى المعيشة والارتقاء بالخدمات المُقدمة للمواطنين، الى جانب ترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز الاقتصاد في البلد”.

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