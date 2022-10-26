انخفاض احتياطي النفط في الولايات المتحدة الأمريكية

2022/10/26 | 21:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعةانخفض احتياطي النفط في الاحتياطي الاستراتيجي للولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، بما يخالف توقعات المحللين خلال الأسبوع الماضي.

حيث وصل الانخفاض إلى 401.7 مليون برميل للمرة الأولى منذ مايو 1984.

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