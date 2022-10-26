قبيل الجلسة.. صالح العراقي ينشر كلمة مقتبسة عن الصدر تتعلق بالقوى الشيعية

2022/10/26 | 21:16 - المصدر: بغداد اليوم

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نشرت صفحة صالح محمد العراقي، والناطقة بلسان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الاربعاء، كلمة مقتبسة عن الصدر تتعلق بالقوى السياسية الشيعية، واصفًا إياهم بأنهم "أنّى لهم ان يقتربوا من شعبهم ويحسوا بمعاناته"، وذلك عشية عقد الجلسة الخاصة بتمرير كابينة رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني.

وأدناه نص الكلمة:

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