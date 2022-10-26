قتلى وعشرات الجرحى في انقلاب حافلة مروع في الأردن

2022/10/26 | 21:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي طلابان أردنيان، الأربعاء، في حادث انقلاب حافلة كانت تقلهم أثناء عودتهم من الجامعة، وفق ما أوردته وسائل إعلام محلية.

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