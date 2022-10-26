تعليق من الصدر يسبق جلسة التصويت لحكومة السوداني

2022/10/26 | 21:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ علق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، بشأن الاعوجاج الذي تسببت به القوى السياسية، وذلك قبيل جلسة الخميس المرتقبة للتصويت على حكومة السوداني.

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