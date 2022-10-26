لعشاق سياراتJeep .. إزاحة الستار عن رباعية دفع شبابية متطورة

2022/10/26 | 22:04 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وتعمل المركبة بمحركات كهربائية صديقة للبيئة.

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