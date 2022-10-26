البنك الدولي يقدر متوسط أسعار النفط بـ (92) دولاراً للعام 2023

2022/10/26 | 22:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أكد البنك الدولي، اليوم الأربعاء، أن تفاقم انعدام الأمن الغذائي سيؤثر على 200 مليون شخص في العالم، فيما توقع أن يكون متوسط سعر برميل النفط في العام المقبل 92 دولاراً.

وقال البنك الدولي إنه "يتوقع انخفاض أسعار الطاقة 11 في المئة في 2023 بعد القفزة التي بلغت نسبتها 60 في المئة هذا العام في أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية رغم أن بطء النمو العالمي وقيود كوفيد في الصين يمكن أن يتسببا في انخفاض أكبر".

وقدر البنك في أحدث توقعاته لأسواق السلع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 92 دولارا للبرميل في 2023 ليهبط إلى 80 دولارا للبرميل في 2024 لكنه سيكون أعلى بكثير من متوسط السعر في خمس سنوات وهو 60 دولارا".

وأضاف، أن "صادرات النفط الروسية يمكن أن تنخفض مليوني برميل يوميا بسبب حظر الاتحاد الأوروبي لمنتجات النفط والغاز الروسية.



وسيدخل الحظر حيز التنفيذ في الخامس من ديسمبر مصحوبا بقيود على خدمات التأمين والشحن".

وأكد أن "صعود الدولار والقيمة المتراجعة لعملات معظم الاقتصادات النامية تسببا في ارتفاع أسعار الغذاء والوقود مما قد يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي الذي يؤثر بالفعل على 200 مليون شخص حول العالم".

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