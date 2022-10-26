2022/10/26 | 22:10 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. منتسب يسرب تصوير ترحيل سارق المليارات نور ابو فاطمة | بمختلف الاراء مع قحطان عدنان) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: EL5YpSsW_TY
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. منتسب يسرب تصوير ترحيل سارق المليارات نور ابو فاطمة | بمختلف الاراء مع قحطان عدنان) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. منتسب يسرب تصوير ترحيل سارق المليارات نور ابو فاطمة | بمختلف الاراء مع قحطان عدنان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).