2022/10/26 | 22:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وكالة "تسنيم" الإيرانية أن منفذي

الهجوم الدامي على المرقد الديني في

مدينة شيراز اليوم، ليسوا مواطنين

إيرانيين.

وأطلق رجل مسلح مساء يوم الأربعاء،

النار على الزوار في مرقد "احمد بن

الامام موسى بن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايران .. الكشف عن هوية منفذي الهجوم الدموي في شيراز) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ايران .. الكشف عن هوية منفذي الهجوم الدموي في شيراز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).