انخفاض احتياطي النفط الأمريكي لأدنى مستوى منذ 1984

2022/10/26 | 22:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفض الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي

من النفط إلى أدنى حد عام منذ 1984، مسجلا

401.7 مليون برميل.

وتستند هذه الأرقام للبيانات

الأسبوعية الصادرة عن إدارة معلومات

الطاقة التابعة لوزارة الطاقة في

الولايا

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