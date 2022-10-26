2022/10/26 | 22:15 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: FQfewNtCelI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بلا أقنعة مع هيفاء الحسيني | حكومة السوداني الأسرع في تشكيلها فهل تكون الأفضل في انجازها) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بلا أقنعة مع هيفاء الحسيني | حكومة السوداني الأسرع في تشكيلها فهل تكون الأفضل في انجازها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).