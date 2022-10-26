حزب الدعوة الإسلامية يستنكر الحادث الإرهابي في ايران

2022/10/26 | 22:26 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 26 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: استنكر حزب الدعوة الإسلامية، الاربعاء 10/26/2022، الحادث الإرهابي ضد الأبرياء في...

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