2022/10/26 | 22:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أعلنت السلطات الأمنية في العاصمة الإيرانية طهران، مساء اليوم الأربعاء، إغلاق عدد من المراقد الدينية وذلك عقب هجوم مسلح في مدينة شيراز جنوب البلاد أوقع عدة قتلى وجرحى.وأفاد التلفزيون الإيراني نقلًا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إيران تغلق المراقد الدينية بعد تفجير سيراز المركز الخبري الوطني.

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