2022/10/26 | 22:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني رفع المصارع الروسي حبيب نورمحمدوف، البطل السابق لاتحاد UFC للفنون القتالية المختلطة (MMA)، علم فلسطين خلال وجوده في الإمارات.جاء ذلك بعد فوز مواطنه إسلام ماخاتشييف على البرازيلي تشارلز أوليفيرا في النزال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بطل العالم الروسي حبيب محمدوف يرفع علم فلسطين في أبو ظبي..



فيديو المركز الخبري الوطني.

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